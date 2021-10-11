Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bilişim personeli başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi açık kadroları için 6 sözleşmeli bilişim personel alacak ve ilan metni yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru yapacakları ilgilendiren tüm detayları haberimizde derledik.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde "Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.