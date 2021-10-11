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    • Memurlar
    • 11.10.2021 09:43
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    • 11.10.2021 09:45
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    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bilişim personeli başvuru şartları neler?

    Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kariyer planı olanları sevindirecek bir haber geldi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı bugün itibariyle başladı. 6 sözleşmeli bilişim uzmanının alınacağı duyuruldu ve konuyla ilgili ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuru şartlarına yer verildi ve başvuruların ne zamana kadar, nereden, nasıl yapılacağına dair tüm bilgiler de duyuruldu. Bilişim personeli olarak kariyerini sürdürmek isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bilişim personeli başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi açık kadroları için 6 sözleşmeli bilişim personel alacak ve ilan metni yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru yapacakları ilgilendiren tüm detayları haberimizde derledik.

    JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Başvurular, 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.

    Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde "Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.

    b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

    e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

        BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
        c. Müracaat tarihinin son günü olan 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

        ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

        güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

        e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

        g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

        ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

        h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

        ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

        i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.
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