Adli Hakimlik soru dağılımı nasıl? 2021 Adli Hakimlik sınavı başvuru tarihi: 2021 Adli Hakimlik sınavı ne zaman?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Adli Hakimlik sınavları tamamlandıktan sonra sonuçlar 26 Ocak 2022 tarihinde ilan edilecek.

SINAV MERKEZLERİ!

Sınavlar 4 oturum şeklinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2021-Adli Yargı Sınavına; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu olup (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabilirler.

2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu olup (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabilirler.

2021-İdari Yargı Sınavına; T.C. vatandaşı olan, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar), Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar da sınava başvurabilirler. Bu adayların başvurularında mezun olunan lisans alanının geçerliliğine ilişkin kontrol, ÖSYM tarafından yapılmayacaktır.