Adli Hakimlik soru dağılımı nasıl? 2021 Adli Hakimlik sınavı başvuru tarihi: 2021 Adli Hakimlik sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından organize edilen 2021 Adli Hakimlik sınavının tarihi duyuruldu. Binlerce adayın katılacağı Adli Hakimlik sınavı ile ilgili ÖSYM Başkanlığından beklenen açıklama geldi. Peki 2021 Adli Hakimlik sınavı ne zaman? Adli Hakimlik soru dağılımı nasıl? Adli Hakimlik başvuru nasıl yapılır? Adli Hakimlik sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte 2021 Adli Hakimlik sınavı başvuru tarihi ve merak edilen soruların cevapları...
2021 ADLİ HAKİMLİK SINAVI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre 25 Aralık'ta Adalet Bakanlığı 2021-Adli Yargı, 2021-Adli Yargı-Avukat, 2021-İdari Yargı sınavları uygulanacak.
26 Aralık'ta da Adalet Bakanlığı 2021-İdari Yargı, 2021-Adli Yargı-Avukat sınavları yapılacak.
2021 yılı başvuru kılavuzu yayımlandı.
ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI BAŞVURU KILAVUZU
ADLİ HAKİMLİK SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı sınavları için başvuruları 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular da 18 Kasım günü saat 23:59'a kadar alınacak.
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Adli Hakimlik sınavları tamamlandıktan sonra sonuçlar 26 Ocak 2022 tarihinde ilan edilecek.
SINAV MERKEZLERİ!
Sınavlar 4 oturum şeklinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak.
SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2021-Adli Yargı Sınavına; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu olup (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabilirler.
2021-Adli Yargı-Avukat Sınavına; TC vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu olup (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabilirler.
2021-İdari Yargı Sınavına; T.C. vatandaşı olan, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar), Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar da sınava başvurabilirler. Bu adayların başvurularında mezun olunan lisans alanının geçerliliğine ilişkin kontrol, ÖSYM tarafından yapılmayacaktır.