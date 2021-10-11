Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı 2021: ÖSYM hakim savcılık sınavı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı başvuru ne zaman? ÖSYM hakim savcılık sınavı başvuru şartları neler? Hakim ve savcı adaylarına müjde! Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı için ilan yayımladı İlana göre 2021 yılı içerisinde 100'ü avukatlık ünvanından olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı ile 100 idari yargı hakim alınacak. Alımlar için ÖSYM'nin hakim savcı sınavlarına girmek gerekecek. ÖSYM Başkanlığı sınav için tarihleri duyurdu. Adaylar belirlenen tarihlerde sınava katılım gösterecek. Sınav için başvurular ise önümüzdeki günlerde başlıyor. İşte ÖSYM hakim savcılık sınavı başvuru tarihleri...

ADALET BAKANLIĞI 1.000 HAKİM SAVCI ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bin hakim savcı alımı için başvurular 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Adalalet Bakanlığı hakim savcı sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.