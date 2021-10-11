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    • Memurlar
    • 12.10.2021 08:42
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    • 12.10.2021 08:43
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    27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? PA polislik sonuçları....

    POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? 27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? Polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 27. dönemde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday alınacak. 8 bin alımın artacağı 12 bin polis adayının POMEM'e gireceği iddia edildi. Peki iddiaların aslı ne? Açıklama geldi mi? İşte 2021 POMEM alımları hakkında detaylı bilgiler...

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı?

    27. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken POMEM kontenjanlarının arttığına dair iddialar gündeme geldi. 2021 yılı içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı POMEM için 8 bin aday alınacağını duyurmuştu. Ön sağlık ile fiziki ve sözlü mülakatlar tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların açıklanması beklenirken vir yandan da POMEM'e 4 bin daha alım yapılacağı toplamda 12 bin adayın POMEM'e gireceği iddia edildi. Peki POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? 27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? PA polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    POMEM KONTENJAN ARTTI MI, ARTACAK MI?

    27. dönemde POMEM'e 8 bin polis adayı alınacak. Bir süredir gündemde alımların sayısının artacağı yönünde iddialar yer alıyor. Ancak Polis Akademisi Başkanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    POLİSLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Koronavirüs salgını nedeniyle POMEM ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli olarak yapıldı. POMEM sonuçları için de binlerce aday bekleyişte. Sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmasa da aşağıdaki bağlantı üzerinden sık sık sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

    POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (PA)

    POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    27. dönem POMEM sonuçları açıklandığında intibak eğitim tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.

    POMEM EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRÜYOR?

    POMEM'de eğitimler 8 ay sürmektedir. İntibak eğitimleri diye de bilinen POMEM eğitimleri hakkında bir çok soru gündemde.

    POMEM'DEN SONRA NE OLUR?

    POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.

    POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?

    Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:

    Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

    A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)

    Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)

    Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)

    Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)

    Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)

    Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

    Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

    POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

    ''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.

    POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

    T.C. vatandaşı olmak.
    Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
    Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.
    Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
    Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.
    Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
    Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.
    Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
    Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.
    Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
    Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
    Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

        KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

        1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

        -Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

        -Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

        2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

        3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

        4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

        5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

        6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

        7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

        8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

        9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

        10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

        11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

        12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

        13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

        14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

        15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

        NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

        POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

        Adayların intibak eğitimi için yanında getireceği malzemeler aşağıdaki gibidir;

        1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır. (Siyah veya Lacivert kumaş pantolon, siyah ayakkabı, kazak,mont)

        2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı (Eşofman takımı sade ve koyu renkler olması (Örn: lacivert, siyah gibi).

        3- Terlik

        4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

        5- El ve Banyo Havlusu

        6- Kişisel Bakım Malzemesi

        POMEM'DE KULLANIMI YASAK OLAN MALZEMELER

        1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

        2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

        3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

        4- Dr. raporu,kutusu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

        5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

        6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

        7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

        8- Herhangi bir suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanması halinde adli işlem başlatılacaktır.
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        Haberler Memurlar 27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? PA polislik sonuçları....
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