27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? PA polislik sonuçları....

27. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken POMEM kontenjanlarının arttığına dair iddialar gündeme geldi. 2021 yılı içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı POMEM için 8 bin aday alınacağını duyurmuştu. Ön sağlık ile fiziki ve sözlü mülakatlar tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların açıklanması beklenirken vir yandan da POMEM'e 4 bin daha alım yapılacağı toplamda 12 bin adayın POMEM'e gireceği iddia edildi. Peki POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? 27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? PA polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

POMEM KONTENJAN ARTTI MI, ARTACAK MI?

27. dönemde POMEM'e 8 bin polis adayı alınacak. Bir süredir gündemde alımların sayısının artacağı yönünde iddialar yer alıyor. Ancak Polis Akademisi Başkanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

POLİSLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle POMEM ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli olarak yapıldı. POMEM sonuçları için de binlerce aday bekleyişte. Sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmasa da aşağıdaki bağlantı üzerinden sık sık sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (PA)

POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM sonuçları açıklandığında intibak eğitim tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.