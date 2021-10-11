27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? PA polislik sonuçları....

27. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken POMEM kontenjanlarının arttığına dair iddialar gündeme geldi. 2021 yılı içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı POMEM için 8 bin aday alınacağını duyurmuştu. Ön sağlık ile fiziki ve sözlü mülakatlar tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların açıklanması beklenirken vir yandan da POMEM'e 4 bin daha alım yapılacağı toplamda 12 bin adayın POMEM'e gireceği iddia edildi. Peki POMEM kontenjan arttı mı, artacak mı? 27. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak? PA polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
POMEM KONTENJAN ARTTI MI, ARTACAK MI?
27. dönemde POMEM'e 8 bin polis adayı alınacak. Bir süredir gündemde alımların sayısının artacağı yönünde iddialar yer alıyor. Ancak Polis Akademisi Başkanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
POLİSLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle POMEM ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli olarak yapıldı. POMEM sonuçları için de binlerce aday bekleyişte. Sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmasa da aşağıdaki bağlantı üzerinden sık sık sonuç sorgulama yapabilirsiniz.
POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (PA)
POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
27. dönem POMEM sonuçları açıklandığında intibak eğitim tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.
POMEM EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRÜYOR?
POMEM'de eğitimler 8 ay sürmektedir. İntibak eğitimleri diye de bilinen POMEM eğitimleri hakkında bir çok soru gündemde.
POMEM'DEN SONRA NE OLUR?
POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.
POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?
Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak.
Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.
Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.
Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.
Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.
Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.