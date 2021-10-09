Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 Sözleşmeli personel alıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 30 Sözleşmeli (Asli) Personel alınacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Başvuru yapılan grup için "Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Ar-Ge Uzmanı)"nda belirtilen lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik, matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya iletişim fakültesinin bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

4) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak.



İLANA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ