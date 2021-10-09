Ekim ayı İŞKUR TYP ilanları: 1467 personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı

ALIM YAPILACAK KADRO VE BAKANLIKLAR:

İŞKUR ile Ekim Ayı Personel Alımı ilanlarına göre alımlar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı 1467 personel alımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Alımları: 42 değişik kentte olmak üzere Çevre temizliği, park düzenlemeleri bölümünde 1262 personel alınacak. Şehre göre dağılım amacıyla Buraya Tıklayınız.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Mersin ve Muğla ilinde tespit edilen il müftülüğünde etraf temizliği kadrosunda Mersinde 35 ve Muğla da 10 personel alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü: Osmaniye'de buluna İl Müdürlüğüne Ağaçlandırma kadrosunda 150 personel alımı yapılacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.