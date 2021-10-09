Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 09.10.2021 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2021 16:24
    ABONE OL

    Ekim ayı İŞKUR TYP ilanları: 1467 personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yönetilen Toplum Yararına Programları adı altında olmak üzere 1467 kişilik kadro ile personel alımı ilanı yayımlandı. Alımlar değişik bakanlıkların ve kamu kurumlarının il müdürlüklerine yapılacak. Eylül ayı içinde de çok sayıda TYP personel alımı ilanı yayımlanmıştı. Ekim ayı içinde de değişik bakanlıklara ve kamu kurumlarına personel alımı ilanı yayımlandı. Toplum Yararına Programları kapsamında İŞKUR Personel Alımı başvuruları yalnızca İnternet üzerinden yapılacaktır. Adaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx " adresi üzerinden TYP Personel alımı başvurularını gerçekleştirebilecekler.

    takvim.com.tr
    Ekim ayı İŞKUR TYP ilanları: 1467 personel alımı yapılacak!

    İŞKUR Ekim ayı TYP Personel Alımı ilanları yayımlandı. 42 değişik kentte GSB, OGB, Belediye ve DİB toplamda 1467 personel alımı yapacak. Ekim ayı TYP personel alımları amacıyla adaylardan 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR kayıtlı işsiz olmak, Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak, Çalışma neticesi elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmamak şartları aranacak.

    ALIM YAPILACAK KADRO VE BAKANLIKLAR:

    İŞKUR ile Ekim Ayı Personel Alımı ilanlarına göre alımlar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı 1467 personel alımı yapacak.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Alımları: 42 değişik kentte olmak üzere Çevre temizliği, park düzenlemeleri bölümünde 1262 personel alınacak. Şehre göre dağılım amacıyla Buraya Tıklayınız.

    Diyanet İşleri Başkanlığı: Mersin ve Muğla ilinde tespit edilen il müftülüğünde etraf temizliği kadrosunda Mersinde 35 ve Muğla da 10 personel alınacak.

    Orman Genel Müdürlüğü: Osmaniye'de buluna İl Müdürlüğüne Ağaçlandırma kadrosunda 150 personel alımı yapılacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

    Ekim ayı TYP personel alımları amacıyla adaylardan 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR kayıtlı işsiz olmak, Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak, Çalışma neticesi elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmamak şartları aranacak.
        Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar
        Haberler Memurlar Ekim ayı İŞKUR TYP ilanları: 1467 personel alımı yapılacak! TYP başvuru şartları nedir? İş başvuru ekranı
            SON DAKİKA