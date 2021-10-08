Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) 47 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. İlandaki bilgilere göre alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoför yer alıyor. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim'de "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.
İşte başvuru şartları;
ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.