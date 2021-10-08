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    • Memurlar
    • 09.10.2021 14:30
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    • 09.10.2021 14:30
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    KPSS şartsız Kızılay personel alımı şartları neler? Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? Son gün…

    Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? KPSS şartsız Kızılay personel alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yardım kuruluşu Türk Kızılayı bünyesinde Kurumsal Risk Müdürü olarak çalışmak isteyenler boş kadrolara alım yapıldığını duyunca merakla araştırmalara başladı. Kızılay personel alımı 17 Eylül'de başladı ve 8 Ekim'de sona erecek, işte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır?

    Bugün başvurular için son gün olduğundan dolayı Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi hangi şartların arandığını merak ediyor. Özellikle KPSS şartı aranmaması büyük ilgi gördü, peki KPSS şartsız Kızılay personel alımı için diğer şartlar neler? Boş kadrolara Kurumsal Risk Müdürü alımı yapılacak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    17 Eylül'de başlayan başvurular 8 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, https://basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARLARI NELER?

    - Lisans (Tercihen İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb.), Tercihen Yüksek Lisans mezunu,

    - Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim alanlarında en az 7 yıl deneyimli,

    - Tercihen CIA, CFE, CİSA, CRMA, ACCA, CPA, SMMM sertifikalarından birine sahip,

    - Araştırmacı, yenilikçi ve çözüm odaklı,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (okuma, yazma, konuşma),

        - Aktif SAP kullanım bilgisi olan,

        - Analiz yapma ve raporlama tecrübesine sahip,

        - Mevzuat ve politika takibi yapabilen,

        - Yoğun iş ortamında çalışmaya yatkın, detay odaklı,

        - Analitik düşünebilme ve problem çözme becerisine sahip,

        - İletişim becerileri kuvvetli,

        - Proaktif ve gelişim odaklı,

        - Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

        - Seyahat engeli bulunmayan,

        - B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.
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