Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? KPSS şartsız Kızılay personel alımı şartları neler? Bugün son gün…

Kızılay personel alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? KPSS şartsız Kızılay personel alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yardım kuruluşu Türk Kızılayı bünyesinde Kurumsal Risk Müdürü olarak çalışmak isteyenler boş kadrolara alım yapıldığını duyunca merakla araştırmalara başladı. Kızılay personel alımı 17 Eylül'de başladı ve 8 Ekim'de sona erecek, işte detaylar...
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
17 Eylül'de başlayan başvurular 8 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, https://basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARLARI NELER?
- Lisans (Tercihen İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb.), Tercihen Yüksek Lisans mezunu,
- Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim alanlarında en az 7 yıl deneyimli,
- Tercihen CIA, CFE, CİSA, CRMA, ACCA, CPA, SMMM sertifikalarından birine sahip,
- Araştırmacı, yenilikçi ve çözüm odaklı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (okuma, yazma, konuşma),