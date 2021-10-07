İŞKUR’dan üniversitede kariyer fırsatı! Başvurular için son 2 gün! Sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda başvuruların 8 Ekim'de sona ereceği açıklandı. Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alımı olarka güvenlik ve temizlik görevlisi yer alacak. İŞKUR Türk-Alman Üniversitesi başvuru şartları merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürekli işçi alım ilanına tüm başvurular İŞKUR sistemi üzerinden 4-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecek.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,