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    • Memurlar
    • 07.10.2021 17:58
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    • 07.10.2021 17:58
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    İŞKUR’dan üniversitede kariyer fırsatı! Başvurular için son 2 gün! Sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

    Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve ekonomik destek sağlayan İŞKUR ilanları yakından takip ediliyor. Özellikle üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenler İŞKUR’da ilan yayınlayan Türk-Alman Üniversitesi’nin hangi kadrolara alım yapacağını ve başvuruların nereden aldığını merak ediyor. Türk-Alman Üniversitesi’ne sürekli olarak istihdam edilecek güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak ve başvurular için son 2 gün kaldı. İŞKUR Türk-Alman Üniversitesi’nin güvenlik ve temizlik görevlisi başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan üniversitede kariyer fırsatı!

    Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda başvuruların 8 Ekim'de sona ereceği açıklandı. Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alımı olarka güvenlik ve temizlik görevlisi yer alacak. İŞKUR Türk-Alman Üniversitesi başvuru şartları merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sürekli işçi alım ilanına tüm başvurular İŞKUR sistemi üzerinden 4-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecek.

    İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türk vatandaşı olmak,

    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

    Askerlik ile ilişiği olmamak,

    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak,

        Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

        Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

        Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

        Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR’dan üniversitede kariyer fırsatı! Başvurular için son 2 gün! Sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?
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