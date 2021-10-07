Günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme! İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

İŞKUR doğrultusundan pek çok kursla vatandaşa destek ödemesi veriliyor. İŞKUR iş arayanların iş bulmasına vesile olurken gençlere de meslek öğretmeye devam ediyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak tespit edilen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise birtakım şartları bulunuyor. Programa katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.
İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor.
Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
10 AY MAAŞ
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.
Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.
Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.
MESLEK EĞİTİM KURSU
İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.