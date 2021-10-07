Günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme! İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

10 AY MAAŞ

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.

Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.

Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

MESLEK EĞİTİM KURSU

İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.