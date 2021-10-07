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    • Memurlar
    • 07.10.2021 13:21
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    • 07.10.2021 14:02
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    Günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme! İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! Yapacağınız tek şey formu doldurmak

    Gençlere ve işsiz kalan vatandaşlara devlet doğrultusundan detaylı destekler sağlanıyor. Verilen destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu destekler ve kurslar amacıyla İŞKUR'a kayıt olmak yeterli. 2021 yılıyla eş güdümlü bütün ödemeler gibi işbaşı eğitim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar amacıyla günlük 108,68TL, öğrenciler amacıyla 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar amacıyla 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak tespit edilen alanlarda davetlilere günlük 115 lira ödeme alıyor.

    30 günlüğü için 3.450 lira verilecek! İŞKUR’dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz!

    İŞKUR doğrultusundan pek çok kursla vatandaşa destek ödemesi veriliyor. İŞKUR iş arayanların iş bulmasına vesile olurken gençlere de meslek öğretmeye devam ediyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak tespit edilen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise birtakım şartları bulunuyor. Programa katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması ve İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor.

    İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK

    İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.
    İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor.
    Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    10 AY MAAŞ

    Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.
    Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.
    Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

    MESLEK EĞİTİM KURSU

    İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.

        İŞTE ANNE PROJESİ

        Bu proje kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi yapılıyor.

        ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ

        İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.

        DANIŞMANLIK HİZMETİ

        İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR

        İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor.

        Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

        İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?

        İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9.000 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aylık 3.000 lirayı geçebileceğini belirtelim. İŞKUR'da mesleki eğitim kurslarına başlayan annelere 3 aylık kursun ardından destek parası verilecek. Fakat İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.
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        Haberler Memurlar Günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme! İŞKUR'dan aynı anda iki ödeme alabilirsiniz! Yapacağınız tek şey formu doldurmak
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