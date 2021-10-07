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    • Memurlar
    • 07.10.2021 23:57
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    • 07.10.2021 23:57
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    15 bin öğretmen ataması başvuruları için yarın son gün! MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler? Sınav tarihi…

    Akşam saatlerinde binlerce kişi tarafından 15 bin öğretmen ataması başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan öğretmen atamaları yakından takip ediliyor ve ek 15 bin öğretmen ataması için başvurular 27 Eylül’de başlamıştı, 8 Ekim’de sona erecek. Peki MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Adayların sözlü sınava alınacağı ve sınav yerlerinin duyurulacağı tarih de MEB tarafından açıklandı. İşte sözlü öğretmenlik hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    15 bin öğretmen ataması başvuruları için yarın son gün!

    MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan ek atamalar için başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Son bir gün kala başvurularını hala tamamlamayanların merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. MEB 15 bin öğretmen ataması sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

    15 BİN EK ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle başvurularını yapabilecekler.

    Başvurular 2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    * Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    * Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

    * Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

    * Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

    * 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

    * Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

    * 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

    * Halen Bakanlıkta veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacak.

        SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

        Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

        15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

        SINAVDA YANINDA OLMASI GEREKENLER

        Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        SINAVDA YASAK OLANLAR NELER

        Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

        SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        12-27 Kassım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
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        Haberler Memurlar 15 bin öğretmen ataması başvuruları için yarın son gün! MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler? Sınav tarihi…
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