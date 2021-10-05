Sona gelindi! 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polislik sonuçları açıklandı mı? PA duyurular...

27. dönem POMEM sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Haftalardır açıklanmayan polislik sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. 2021 yılında 8 bin kişinin alınacağı POMEM için gözler mülakat sonuçlarında! Peki Polislik sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Polislik hakkında duyurular Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesiden yapılıyor. İşte 27. dönem POMEM son dakika 6 Ekim...
POLİSLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının bu ay (Ekim 2021) içerisinde açıklanacağı öngörülüyor.
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının (PA) resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
POMEM 27. DÖNEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (PA DUYURULAR)
SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'si hesaplanır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlar da eşit olursa yaşı küçük olan aday tercih edilir.
POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ KAÇ AY?
POMEM'de intibak eğitimi almaya hazırlanan adaylar eğitimlerin süresini merak ediyor. POMEM'de intibak eğitimleri 8 aydır.
POMEM'DEN SONRA NE OLUR?
POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.
POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?
Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.
KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR
1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)
-Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi
-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.
2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)
3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)
4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,
5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)
6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,
7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,
8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.
9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,
10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,
11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)
12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.
13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.
14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.
15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.
NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.