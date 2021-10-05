En az ilkokul mezunu 3.250 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru şartları…

İşbaşı eğitim uygulamaları ( İEP ) ; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması suretiyle düzenlenen programlardır.İşbaşı eğitim uygulaması Yararlanma Şartları, Programlarının Süresi, ne kadar maaş alınabileceği ile ilgili çeşitli verilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri
İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL)Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.