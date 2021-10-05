Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.10.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 15:55
    ABONE OL

    En az ilkokul mezunu 3.250 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru şartları…

    İŞKUR personel alımları son sürati ile devam ediyor. 3.250 TL maaş ile onlarca ilde personel alımları devam edecek. İŞKUR e-şubelerinden ya da İŞKUR üstünden yapılacak müracaatlar ile lüzumlu şartları yerine getirmeleri koşulları ile alımlar devam edecek. İŞKUR üstünde kayıtlı olan binlerce işsizin mesleki tecrübe edebilmeleri ile birlikte kuramsal eğitimlerini tamamladıkları meslekler içinde uygulamalı olarak devam etmeleri - çalışma ortamlarına daha iyi bir şekilde uyumun sağlanması şartları ile birlikte düzenlenmiş programlar bütünüdür. İŞKUR açık ilanlarına nasıl müracaat adımları yapılır soruları da ön planda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu 3.250 TL maaşla personel alımı yapılacak!

    İşbaşı eğitim uygulamaları ( İEP ) ; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması suretiyle düzenlenen programlardır.İşbaşı eğitim uygulaması Yararlanma Şartları, Programlarının Süresi, ne kadar maaş alınabileceği ile ilgili çeşitli verilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 15 yaşını tamamlamış olmak,

    - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

    - Emekli olmamak,

    - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

    - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

    - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

    - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

    Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri

    İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL)Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.

        İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

        İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi’nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil
        Haberler Memurlar En az ilkokul mezunu 3.250 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru şartları…
            SON DAKİKA