27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polislik sonuçları açıklandı mı? PA duyurular...

POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?

Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.

KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

-Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.