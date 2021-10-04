Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? OGM 118 personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenlerin başvuruda bulunduğu işçi alımı için sınav düzenlenmedi ve bakanlıkça noter huzurunda kura çekimi yapılarak belirlenecek. OGM hangi kadrolarına alım yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…
TARIM BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak. Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.