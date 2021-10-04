Ve sonunda belli oldu! İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz, yapmayan çıra gibi yanar

Türkiye'de iş ve işçi bulmaya aracılık eden, İŞKUR'a kayıtlı etkinlik gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç senelik ekonomik uygulama kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada da aktif rol üstlenecek. Bürolar, sürekli çalışanların yanı sıra iş sözleşmesi devam eden işçinin hamilelik, senelik izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesinin aksıya alınması halinde işverenin ihtiyacını karşılamak amacıyla de eleman temin ediyor. Bürolar, enerji, perakende, telekomünikasyon, süratli tüketim, finans gibi alanlardan büro destek personeline kadar geniş bir alanda çoğu sektöre hizmet veriyor. Adaylardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor.
1-Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunabilir?
İş ve işçi bulmaya aracılık eder, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir. Mesleki eğitim düzenleyebilir, yetki verilmesi durumunda geçici iş ilişkisi kurabilir. Aracılık faaliyetleri iş arayan ya da işverenle yüz yüze ya da elektronik bilgi işlem araçları ile görüşme yapılarak gerçekleştirilebilir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2- Bu bürolar hangi kapsamda geçici iş ilişkisi kurabilir?
Geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu aracılığı ya da holding bünyesinde, aynı şirket topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme ile yapılabilir. İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici iş sağlama sözleşmesi yararak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile kurulabilir. Ev hizmetleri, mevsimlik tarım işlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde geçici iş ilişkisi kurabilir.
3-Özel istihdam büroları hangi faaliyetlerde bulunamazlar?
Özel istihdam büroları kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yürütmez. Yetkisi olsa bile yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.
4- Özel istihdam bürosu izin başvuruları ve geçici iş ilişkisi yetki başvuruları nereye yapılıyor?
İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurulabilir. İlgili birimlerin bilgileri Kurum'un internet sayfasında yer alıyor. Özel istihdam bürosu izni teminatı bu yıl için 71 bin 550 lira, geçici iş ilişkisi yetkisi teminatı bu yıl için 715 bin 500 lira. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.