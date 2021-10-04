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    • Memurlar
    • 05.10.2021 08:20
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    • 05.10.2021 08:20
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    İŞKUR 4-11 Ekim güncel iş ilanları yayınlandı! Sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! Kaçıran işsiz kalır!

    Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlar iş aramaya daha da çok ehemmiyet vermeye başladı. Binlerce vatandaşlara ekmek kapısı olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanlarını Ekim ayı amacıyla yayımlandı. Sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi gibi pek çok sektör amacıyla iş ilanları güncellendi. İşte en az ilkokul mezunu Sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları ve tüm detayları.

    takvim.com.tr
    Başvuruları kaçırmayın! İŞKUR 4-11 ekim güncel iş ilanları yayınlandı!

    KPSS ve KPSS koşulsuz iş ilanlarını araştıranlar sebebiyle Ekim ayının ilk haftasında İŞKUR yeni ilanlarını yayınladı. Yayınlanan ilanlara dair başvuruların çevrimiçi olarak uygulanacağı ifade edebilirken, müracaatta bulunmak isteyen adayların belirti edilen şartları taşıması gerektiği açıklandı. Türkiye geneli 121 bin 115 vatandaş işe alınacak! İŞKUR üzerinden yapılacak olan işçi alımı hem özel hem de kamu sektörü amacıyla geçerli olacak. En az ilkokul mezunu en çok lisans mezunu adayların müracaatta bulunabileceği iş ilanları şu şekilde sıralandı. İşte sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru detayları.

    İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    18 yaşını tamamlamış olmak.

    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

    En az ilköğretim mezunu olmak,

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

    En çok alım yapandan en az alım yapan meslek grupları şu şekilde:

    Kamyon Şoförü 498
    Metal Mamuller Montaj İşçisi 483
    Mermer İşçisi 477
    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 467
    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 456
    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 456
    Bisküvi İmalat İşçisi 455

    Beden İşçisi (Genel) 27550
    Satış Danışmanı / Uzmanı 3889
    Temizlik Görevlisi 3688
    Garson (Servis Elemanı) 2752
    Makineci (Dikiş) 2634
    Konfeksiyon İşçisi 2163
    Paketleme İşçisi 1711
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1637
    Şoför-Yük Taşıma 1463
    Ön Muhasebeci 1435
    Ambar/Depo Görevlisi 1395
    Güvenlik Görevlisi 1316


        Bulaşıkçı (Stevard) 1122
        Aşçı 1067
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 964
        Kasiyer 954
        Aşçı Yardımcısı 905
        Forklift Operatörü 866
        Dokuma Konfeksiyon Makineci 840
        Sevkiyat Görevlisi 765
        Elektrikçi (Genel) 758
        Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 755
        Kalite Kontrolcü 695
        CNC Torna Tezgahı Operatörü 690
        Büro Memuru (Genel) 673
        Beden İşçisi (Temizlik) 643
        Perakende Satış Elemanı (Gıda) 628
        Ayakkabı İmalatçısı 615
        Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 598
        Düz Dikiş Makineci 592
        Reyon Görevlisi 580
        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 570
        Servis Komisi 555
        Motosikletli Kurye 552
        Mekanik Bakım Onarımcısı 545
        Depo Sevkiyat Sorumlusu 523
        Depo İşçisi (Elleçleme) 518
        Mutfak Görevlisi 505

        GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar İŞKUR 4-11 Ekim güncel iş ilanları yayınlandı! Sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! Kaçıran işsiz kalır!
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