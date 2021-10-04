İŞKUR 4-11 Ekim güncel iş ilanları yayınlandı! Sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! Kaçıran işsiz kalır!

KPSS ve KPSS koşulsuz iş ilanlarını araştıranlar sebebiyle Ekim ayının ilk haftasında İŞKUR yeni ilanlarını yayınladı. Yayınlanan ilanlara dair başvuruların çevrimiçi olarak uygulanacağı ifade edebilirken, müracaatta bulunmak isteyen adayların belirti edilen şartları taşıması gerektiği açıklandı. Türkiye geneli 121 bin 115 vatandaş işe alınacak! İŞKUR üzerinden yapılacak olan işçi alımı hem özel hem de kamu sektörü amacıyla geçerli olacak. En az ilkokul mezunu en çok lisans mezunu adayların müracaatta bulunabileceği iş ilanları şu şekilde sıralandı. İşte sekreter, bekçi, ofis memuru, temizlik görevlisi alımı başvuru detayları.
İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
En az ilköğretim mezunu olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
En çok alım yapandan en az alım yapan meslek grupları şu şekilde:
Kamyon Şoförü 498
Metal Mamuller Montaj İşçisi 483
Mermer İşçisi 477
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 467
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 456
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 456
Bisküvi İmalat İşçisi 455
Beden İşçisi (Genel) 27550
Satış Danışmanı / Uzmanı 3889
Temizlik Görevlisi 3688
Garson (Servis Elemanı) 2752
Makineci (Dikiş) 2634
Konfeksiyon İşçisi 2163
Paketleme İşçisi 1711
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1637
Şoför-Yük Taşıma 1463
Ön Muhasebeci 1435
Ambar/Depo Görevlisi 1395
Güvenlik Görevlisi 1316