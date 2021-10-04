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    • Memurlar
    • 04.10.2021 16:13
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    • 04.10.2021 16:13
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    GSB işçi alımı sözlü mülakat ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB 4 bin 346 personel alımı sözlü mülakat için gerekli belgeler neler 2021?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 personel alımı kura çekimi 15 Eylül'de tamamlanmıştı. Kura çekimi sonrası mülakata katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi gözler sözlü mülakat tarihlerine çevrildi. GSB tarafından yapılan açıklamada adayların 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacak denildi. Peki, GSB işçi alımı sözlü mülakat ne zaman? GSB 4 bin 346 personel alımı sözlü mülakat için gerekli belgeler neler 2021? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    GSB işçi alımı sözlü mülakat ne zaman, saat kaçta yapılacak 2021?

    15 Eylül'de düzenlenen GSB 4 bin 346 personel alımı kura çekimi sonrası adaylar sözlü mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Kura çekimi sonucu belirlenen adayların sırasıyla 4 - 8 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Peki, GSB işçi alımı sözlü mülakat ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB 4 bin 346 personel alımı sözlü mülakat için gerekli belgeler neler 2021? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    GSB İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

    İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

    a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

    b) Başvurunun son günü itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

    c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

        b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

        İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen duyurulur."

        GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

        1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

        2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

        4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

        5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

        8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

        10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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        Haberler Memurlar GSB işçi alımı sözlü mülakat ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB 4 bin 346 personel alımı sözlü mülakat için gerekli belgeler neler 2021?
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