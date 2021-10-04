Bekçi olma hayali olan adaylar heyecanla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Son yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.500 bekçi alımı yapılmıştı. Süreç geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılır? 2022 Jandarma EGM bekçi alımı tarihleri belli oldu mu? Başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.