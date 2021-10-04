Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.10.2021 11:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 11:25
    ABONE OL

    Anadolu Üniversitesi 55 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi 55 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Anadolu Üniversitesi 55 öğretim üyesi alımı yapacak

    Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için gerekli belgeler
    Başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Barzani’ye PKK ile çatışmayı bitirin teklifi
    Haberler Memurlar Anadolu Üniversitesi 55 öğretim üyesi alımı yapacak
        SON DAKİKA