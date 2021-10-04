2022 jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 5 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Kılavuz...

2022 jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 5 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında 5 bin alım yapılacak ve başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvurular 1 Ekim itibariyle başladı ve 10 Ekim'e kadar devam edecek. İşte aranan şartlar...
2022 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2022 yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar (Mesleki nitelikli branşlara müracaat edecek ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,