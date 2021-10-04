2022 jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 5 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Kılavuz...

n. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)



ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,



p. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

5 BİN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtildi.

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