PA 3 Ekim son dakika duyurular! POMEM 27. dönem polislik sonuçları açıklandı mı? İntibak eğitimi nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. dönem sözlü mülakat sonuçları! 2021 yılında POMEM'e 4 yıllık üniversie mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, 2 yıllık üniversite mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday alınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ön sağlık, fiziki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapılmıştı. Hal böyle olunca POMEM sonuçları da gecikmeli olarak açıklanıyor. Bu kapsamda son haftalarda binlerce aday sabah saatlerinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı'nın son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki POMEM 27. dönem polislik sonuçları açıklandı mı? POMEM intibak eğitimi nedir? İşte Polis Akademisi Başkanlığı 3 Ekim son dakika duyurular....
POMEM 27. DÖNEM POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27. dönem POMEM polislik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Polislik sonuçlarına ilişkin olarak Polis Akademisi'nden henüz bir açıklama gelmedi. POMEM mülakat sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması beklenirken son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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POMEM EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRÜYOR?
POMEM'de eğitimler 8 ay sürmektedir. İntibak eğitimleri diye de bilinen POMEM eğitimleri hakkında bir çok soru gündemde.
POMEM'DEN SONRA NE OLUR?
POMEM eğitimi alan ve POMEM'den başarılı olanların daha sonra ilk atamaları gerçekleştirilir.
POMEM EĞİTİM YERLERİ HANGİ İLLERDE?
Türkiye'de 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
POMEM ÖĞRENCİSİ NE KADAR MAAŞ ALIR?
4 Yıllık Lisans mezunu olan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören adaylar 430 TL harçlık adı altında maaş alır. 22 nci dönemde de öğrencilere verilmesi planlanan aylık ücret 430 TL'dir. POMEM öğrenci adayları intibak sonrası maaşlarını alabileceklerdir.
POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak.
Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.
Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.
Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.
Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.
Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.