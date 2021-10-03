MİT personel alımı başvuru şartları! MİT personel alımı yaş sınırı nedir? MİT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MİT EMNİYET VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Koruma ve emniyet memurları; Millî İstihbarat Teşkilatı'na ait tesis, bina ve araçlar ile Teşkilat personeli ve yakınlarının güvenliğinin sağlanmasıyla görevli çalışanlarımızdır. Koruma ve emniyet memuru branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için;

Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak

En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak