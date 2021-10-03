MİT personel alımı başvuru şartları! MİT personel alımı yaş sınırı nedir? MİT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. MİT personel alımı yapacağını duyurunca ve ilan yayınlanınca binlerce kişi merakla araştırmalara başladı ve özellikle başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı koruma ve emniyet memuru alacak.
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MİT Kariyer Sayfası adresi üzerinden CV göndererek başvuru yapabilirsiniz. MİT, personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmadığı için özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmeyeceğini açıkladı.
Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.
MİT EMNİYET VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Koruma ve emniyet memurları; Millî İstihbarat Teşkilatı'na ait tesis, bina ve araçlar ile Teşkilat personeli ve yakınlarının güvenliğinin sağlanmasıyla görevli çalışanlarımızdır. Koruma ve emniyet memuru branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adaylar için;
Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak
En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak