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    • Memurlar
    • 03.10.2021 09:07
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    • 03.10.2021 09:07
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    MİT personel alımı başvuru şartları! MİT personel alımı yaş sınırı nedir? MİT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Yeni ilan yayınlanır yayınlanmaz bu alanda kariyer hedefleyenler MİT personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı yayınladığı ilanda koruma ve emniyet memuru alımı yapacağını duyurunca büyük heyecan yarattı ve özellikle MİT personel alımı yaş sınırı nedir? Sorusunun yanıtı oldukça merak edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? MİT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    MİT personel alımı başvuru şartları!

    MİT personel alımı başvuru şartları! MİT personel alımı yaş sınırı nedir? MİT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. MİT personel alımı yapacağını duyurunca ve ilan yayınlanınca binlerce kişi merakla araştırmalara başladı ve özellikle başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı koruma ve emniyet memuru alacak.

    MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    MİT Kariyer Sayfası adresi üzerinden CV göndererek başvuru yapabilirsiniz. MİT, personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmadığı için özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmeyeceğini açıkladı.

    Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.

    MİT EMNİYET VE KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Koruma ve emniyet memurları; Millî İstihbarat Teşkilatı'na ait tesis, bina ve araçlar ile Teşkilat personeli ve yakınlarının güvenliğinin sağlanmasıyla görevli çalışanlarımızdır. Koruma ve emniyet memuru branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    Erkek adaylar için;
    Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
    Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
    Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak
    En az 1.75 m boya 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak

        Kadın adaylar için; 29 yaşını doldurmamış olmak
        Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
        En az 1.63 m boya ve 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak
        Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak
        Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
        Vücudun herhangi bir yerinde protez bulunmamak
        Herhangi bir görme (renk körlüğü, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) veya işitme kusuru taşımamak
        Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
        Görevi yapmaya engel olabilecek psikolojik rahatsızlık veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak
        Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak
        Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması halinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

        Ayrıca, adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutularak, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

        Fiziksel gücün görevin yerine getirilmesinde büyük öneme sahip olması nedeniyle uygulamalı sınavlarla adayların bedeni yeterlikleri değerlendirilmektedir.

        Diğer taraftan,

        Güçlü görsel ve seçici dikkate sahip olma,
        Hızlı, pratik ve doğru karar alabilme,
        Stres altında çalışabilme,
        Detaylara önem verme,
        Çevresine karşı duyarlı olma,
        İş disiplinine sahip olma,
        Ketumiyet
        gibi özellikler koruma ve emniyet memurlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.
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