122.075 yeni işçi alımı var! Hemen başvuru yapan ayda en az 3.000 TL kazanabilir! Ekim 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık 969 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 122 bin işçi aradığı görüldü.

969 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ İŞİNE KAVUŞTU

Yılbaşından bu yana 969 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.