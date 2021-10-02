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    • Memurlar
    • 02.10.2021 20:38
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    • 02.10.2021 20:38
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    122.075 yeni işçi alımı var! Hemen başvuru yapan ayda en az 3.000 TL kazanabilir! Ekim 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları

    Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İş arayan vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 122 bin oldu. İŞKUR, Ekim ayı başında alım yapan sektörlerle ilgili detayları paylaştı. irmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 122.075 personel aranmaktadır.

    takvim.com.tr
    122.075 yeni işçi alımı var!

    122.075 yeni işçi alımı var! Hemen başvuru yapan ayda en az 3.000 TL kazanabilir! Ekim 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık 969 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 122 bin işçi aradığı görüldü.

    969 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ İŞİNE KAVUŞTU

    Yılbaşından bu yana 969 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.

    122 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

    Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 122 bin personel arıyor.

    AÇIK İŞTE 20 MESLEK ÖNE ÇIKIYOR

    Beden işçisi (genel)
    Temizlik görevlisi
    Satış danışmanı/uzmanı
    Garson (servis elemanı)
    Makineci (dikiş)

        Konfeksiyon işçisi
        Paketleme işçisi
        Gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı
        Ambar/depo görevlisi
        Şoför-yük taşıma
        Ön muhasebeci

        Güvenlik görevlisi
        Kasiyer
        Reyon görevlisi
        Aşçı
        Bulaşıkçı
        Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
        Forklift operatörü
        Aşçı yardımcısı
        Elektrikçi (genel)

        NASIL BAŞVURULUYOR?

        Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

            İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

            * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
            * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

            * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
            * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
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            Haberler Memurlar 122.075 yeni işçi alımı var! Hemen başvuru yapan ayda en az 3.000 TL kazanabilir! Ekim 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları
                SON DAKİKA