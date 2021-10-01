Şehir hastanelerine personel alımı başladı! 5000-6000 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları

Şehir hastanelerine personel alımı



ŞEHİR HASTANELERİNE HANGİ BÖLÜMLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ŞEHİR HASTANELERİ İŞ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Bursa, İzmir kent hastaneleri başta olmak üzere ülkedeki bütün kent hastanelerine yönelik iş ilanları Sağlık Bakanlığı doğrultusundan duyurulmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR aracılığı ile de iş ilanları paylaşılabilir. Memur kadrosuna yönelik sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarında genellikle KPSS puan koşulu aranır. KPSS koşulunun aranmadığı iş ilanları da vardır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bu ilanlarda ise eğitim, yaş, deney gibi değişik özel şartlar aranabilir. Hem de taşeron olarak iş ilanları da yapılabilir. Bu halde İŞKUR'a, söz hususu şirkete giderek iş müracaatı yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yapılacak iş müracaatları amacıyla sisteme üye olmanız ve T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekir. Hem de İŞKUR'un il müdürlüklerine giderek de iş ilanlarına elle müracaat yapabilirsiniz.