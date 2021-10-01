POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı! Polis Akademisi…

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplamda 8 bin aday alacağını açıklamasının ardından başvurular, sınavlar ve mülakatlar tamamlanmıştı. Peki POMEM sözlü mülakat sonuçları belli oldu mu?
POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27. dönem POMEM sonuçlarının Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığından sonuç sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki linkten siteye girip sonuçların açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİ POLİSLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
27. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
26. dönem POMEM sonuçları 30 Nisan'da açıklanmış eğitimler de Ekim'de başlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilmişti.
28. DÖNEM PIMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Polis Akademisi Başkanlığından 28. dönem POMEM başvuru tarihine dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl Aralık ayında açıklanan 27. dönem başvuruları nedeniyle bu yıl da Kasım-Aralık aylarında net tarihin açıklanacağı düşünülüyor.