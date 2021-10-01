İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi! İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı?

Okuların açıldığı günden bu yana İŞKUR TYP ile okullara personel alımı yapılıyor. Başvuru yapanlar ise kura sonuçları isim listesini araştırıyor. İŞKUR TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda da İŞKUR'un internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı? İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları
BİNLERCE PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı yapıldı.
İşte alımlara dair tüm bilgiler;
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.