İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi! İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı?

Okuların açıldığı günden bu yana İŞKUR TYP ile okullara personel alımı yapılıyor. Başvuru yapanlar ise kura sonuçları isim listesini araştırıyor. İŞKUR TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda da İŞKUR'un internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı? İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları

BİNLERCE PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı yapıldı.

İşte alımlara dair tüm bilgiler;