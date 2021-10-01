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    • Memurlar
    • 01.10.2021 19:08
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    • 01.10.2021 19:08
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    İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı? İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi!

    Okuların açıldığı günden bu yana İŞKUR TYP ile okullara personel alımı yapılıyor. Başvuru yapanlar ise kura sonuçları isim listesini araştırıyor. İŞKUR TYP kapsamında ilanlara başvuran adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda da İŞKUR'un internet sitesini ziyaret ederek il il kura sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı? İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı?

    Her yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara personel alımı yapılıyor. İlanları merakla takip eden vatandaşlar başvuru işlemleri sonrasında kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara personel alımı var mı? İŞKUR TYP güvenlik-hizmetli-temizlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi!

    BİNLERCE PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ

    İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı yapıldı.

    İşte alımlara dair tüm bilgiler;

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

    Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

    - Noter kurası yöntemi,

    - Liste yöntemi,

    - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

            TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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