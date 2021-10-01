En az 70 puan KPSS şartı aranıyor! İşte başvuru şartları… ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu ve ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu gelişme üzerine ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. En az 70 puan KPSS şartı aranıyor ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler diğer şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki ÖSYM personel alımı başvuruları için gerekli evraklar neler? İşte detaylar…
ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle belirtilen belgelerle birlikte 01.10.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi 15.10.2021 saat 17.00'dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Adaylar tüm sınav duyurularını http://osym.gov.tr adresinden izleyecekler. Ayrıca bildirim yapılmayacak.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu",
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği)
c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,