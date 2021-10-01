27. dönem POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı! POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi…

Sabah saatlerinden itibaren gündemde yoğun bir şekilde POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar Polis Akademisi'nin 8 bin alım yapacağını duyunca başvurularını yapmış ve sözlü mülakatlarını da tamamlamıştı. Şimdi ise gözler heyecanla sonuçlara çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte son gelişmeler…
POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27. dönem POMEM sonuçlarının Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığından sonuç sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki linkten siteye girip sonuçların açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİ POLİSLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
27. DÖNEM POMEM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
26. dönem POMEM sonuçları 30 Nisan'da açıklanmış eğitimler de Ekim'de başlamıştı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan eğitim duyurusunda "26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Polis Akademisi POMEM eğitimlerini tamamladıktan sonra 7 bin polis memuru istihdam edilmişti.
28. DÖNEM PIMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Polis Akademisi Başkanlığından 28. dönem POMEM başvuru tarihine dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl Aralık ayında açıklanan 27. dönem başvuruları nedeniyle bu yıl da Kasım-Aralık aylarında net tarihin açıklanacağı düşünülüyor.