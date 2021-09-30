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    • Memurlar
    • 30.09.2021 13:31
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    • Son Güncelleme:
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    • 30.09.2021 13:31
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    Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvuru şartları! Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihi...

    Bakanlık bünyesinde memur olarak çalışma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce vatandaş Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacağını duyurunca şartlar merak edildi ve sorgulamalar hız kazandı. Peki Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personel alımı için başvuru şartları neler, başvuru tarihi ne zaman, nereden yapılır? İşte tüm bilgiler…

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    Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personel alımı şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak çalışacak 16 bilişim personeli alınacak ve Resmi Gazete'de yayınlanan ilanın detayları oldukça merak edildi. İşte aranan şartlar ve başvurularla ilgili detaylar…

    TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Başvurular dijital ortamda 11 Ekim-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

    TİCARET BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

        ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

        d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

        e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
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        Haberler Memurlar Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvuru şartları! Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihi...
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