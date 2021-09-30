Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvuru şartları! Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli başvuru tarihi...

Ticaret Bakanlığı memur alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personel alımı şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak çalışacak 16 bilişim personeli alınacak ve Resmi Gazete'de yayınlanan ilanın detayları oldukça merak edildi. İşte aranan şartlar ve başvurularla ilgili detaylar…
TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular dijital ortamda 11 Ekim-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.
TİCARET BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)