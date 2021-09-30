Sonuç sorgulama ekranı: 2021 Sağlık Bakanlığı atama yerleşenler listesi! Sağlık Bakanlığı ataması ile yerleşemeyenler ne yapacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine atamalar yapılmaya başlandığını duyanlar 8-14 Eylül 2021 tarihlerinde başvuru işlemlerini tamamladı. uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar için beklenen an geldi. Bugün atama kurası çekilecek. Çekiliş Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Kura sonrası Sağlık Bakanlığı ataması ile yerleşenlerin isimleri belli olacak. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama yerleşenler listesi! Peki Sağlık Bakanlığı ataması ile yerleşemeyenler ne yapacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı atama kura çekimini YouTube üzerinden canlı takip edilirsiniz. Sağlık Bakanlığı atama kurası saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'na belirtilen kadro ve pozisyonlar için kura çekimi 30 Eylül'de yapılacak. Kura sonuçları https://pbs.saglik.gov.tr/ adresinden açıklanacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçlarına e Devlet girişi ile erişim sağlayabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YERLEŞENLER LİSTESİ!
Atamaya esas evraklar ise 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.
Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
İsim listesinde adını göremeyenler yani kura sonucuna göre yerleşemeyenler ne yapacak? Başvuran adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih yaptı. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELERDİR?
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)