Sonuç sorgulama ekranı: 2021 Sağlık Bakanlığı atama yerleşenler listesi! Sağlık Bakanlığı ataması ile yerleşemeyenler ne yapacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimini YouTube üzerinden canlı takip edilirsiniz. Sağlık Bakanlığı atama kurası saat 10:00 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'na belirtilen kadro ve pozisyonlar için kura çekimi 30 Eylül'de yapılacak. Kura sonuçları https://pbs.saglik.gov.tr/ adresinden açıklanacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçlarına e Devlet girişi ile erişim sağlayabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YERLEŞENLER LİSTESİ!

Atamaya esas evraklar ise 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

İsim listesinde adını göremeyenler yani kura sonucuna göre yerleşemeyenler ne yapacak? Başvuran adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih yaptı. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.