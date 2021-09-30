Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için gerekli bilgiler

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

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