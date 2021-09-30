Sağlık Bakanlığı 2021 kura çekimi saat kaçta, nerede? Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün yani 30 Eylül 2021 Perşembe günü yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular 8-14 Eylül tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından kura çekimi yapılacak. Çekilişle birlikte kimlerin personel olarak alındığı belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta, nerede? Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDE?
Sağlık Bakanlığı personel atama kurası 30 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 10:00'da yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak ulaşılabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI İLE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımları için başvuruda bulunan anca kura çekimi sonrası ismi açıklanmayan yani yerleşemeyenler ne yapacak? Başvuran adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih yaptı. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.
ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELERDİR?
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
KURA İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)