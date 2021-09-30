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    • Memurlar
    • 30.09.2021 08:53
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    • 30.09.2021 09:39
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    PA son dakika duyuru 30 Eylül: Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olur? Polis Akademisi Başkanlığından gelecek son dakika duyurular yakından takip ediliyor. 2021 yılı için POMEM'e 8 bin öğrenci alınacak. Tüm sınavlar tamamlandı gözler şimdi sonuçlarda... Binlerce aday haftalardır 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren de konuya ilişkin son gelişmeler araştırılıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PA son dakika: Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı?

    27 Dönem POMEM mülakat sonuçları gündemde yer alıyor. Binlerce kişi POMEM'e girebilmek için ön sağlık, fiziki ve ardından da sözlü mülakata girdi. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde her an Polislik mülakat sonuçları açıklanabilir. Adaylar sık sık PA'nın sitesine tıklayarak duyuru olup olmadığını kontrol ediyor. 29 Eylül 2021 Perşembe sabah saatlerinden itibaren de 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olur? Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. İşte PA son dakika gelişmeler....

    POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Polislik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 27. dönem POMEM'e alımlar için gözler Polis Akademisi Başkanlığında. POMEM mülakat sonuçları belli olduğu zaman gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

    2021 27.Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden erişime açılacak. Öte yandan POMEM intibak eğitimleri hakkında tüm bilgiler haberimizin devamında...

    POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

    POMEM'de adaylar 8 aylık bir eğitim alır.

    27. DÖNEM POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.

    KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

    1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

    -Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

    -Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

    2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

    3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

    4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

    5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

    6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

    7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

    8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

    9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

        10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

        11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

        12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

        13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

        14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

        15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

        NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

        POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

        Adayların intibak eğitimi için yanında getireceği malzemeler aşağıdaki gibidir;

        1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır. (Siyah veya Lacivert kumaş pantolon, siyah ayakkabı, kazak,mont)

        2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı (Eşofman takımı sade ve koyu renkler olması (Örn: lacivert, siyah gibi).

        3- Terlik

        4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

        5- El ve Banyo Havlusu

        6- Kişisel Bakım Malzemesi

        POMEM'DE KULLANIMI YASAK OLAN MALZEMELER

        1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

        2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

        3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

        4- Dr. raporu,kutusu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

        5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

        6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

        7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

        8- Herhangi bir suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanması halinde adli işlem başlatılacaktır.

        POMEM MAAŞLARI NE KADAR 2021?

        4 Yıllık Lisans mezunu olan Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören adaylar 450 civarında ücret almaktadır. Harçlık olarak da geçen bu burs miktarı da her sene belirli oranda arttırılmaktadır.

        POMEM YERLERİ

        Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
        A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim
        Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

        İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
        19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
        Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
        Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu
        Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu
        Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu – Henüz Açılmadı.

        POMEM EĞİTİM YERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

        ''Mülakata girip kazanırsak eğitim sürecini mülakata girdiğimiz okulda mı geçireceğiz?'' sorusunu yanıtlayalım. Hayır... Bu konuda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Adaylar mülakata girdikleri yerde de eğitim alabilir başka bir ildeki POMEM merkezlerinde de... Bunun cevabını sonuçlar açıklandığında kesin olarak alabilirsiniz. Ancak ikametgah adresinize en yakın POMEM müdürlüğüne planlama yapıldığı bilinmektedir.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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