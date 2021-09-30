AFAD en az ilkokul mezunu 1749 personel alımı yapıyor! En düşük 3 bin TL en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! AFAD memur alım şartları...

AFAD personel alımı için adaylardan minimum lise mezunu olma şartı istiyor. 1749 kişilik istihdam yapılacağının duyurulmasıyla birlikte yurttaşlar müracaat tarihi ve şartları hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD hangi kadrolara alım yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,