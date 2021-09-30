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    • Memurlar
    • 30.09.2021 13:40
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    • 30.09.2021 13:40
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    AFAD en az ilkokul mezunu 1749 personel alımı yapıyor! En düşük 3 bin TL en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! AFAD memur alım şartları...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı yapacağını duyurdu. AFAD personel alımı için adaylardan en az lise mezunu olma şartı koştu. 1749 kişilik istihdam yapılacağının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar başvuru tarihi ve şartları hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Bu kapsamda 10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilen ve onaylanan AFAD 1749 işçi alımına ilişkin kadrolar da belli oldu. Peki, AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD hangi kadrolara alım yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    AFAD en az ilkokul mezunu 1749 personel alımı yapıyor!

    AFAD personel alımı için adaylardan minimum lise mezunu olma şartı istiyor. 1749 kişilik istihdam yapılacağının duyurulmasıyla birlikte yurttaşlar müracaat tarihi ve şartları hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD hangi kadrolara alım yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

    GENEL ŞARTLAR

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

        ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?

        10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilen ve onaylanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. İşte AFAD boş kadrolar;

        183 Destek Personeli,

        61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

        3 Avukat,

        7 Diğer Sağlık Personeli,

        7 Teknisyen,

        5 Veteriner Hekim,

        61 Sosyal Çalışmacı,

        146 Mühendis,

        175 Büro Personeli,

        1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

        AFAD AÇILIMI NEDİR?

        AFAD'ın açılımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dır.

        AFAD NEDİR ?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.
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        Haberler Memurlar AFAD en az ilkokul mezunu 1749 personel alımı yapıyor! En düşük 3 bin TL en yüksek 7 bin TL maaş verilecek! AFAD memur alım şartları...
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