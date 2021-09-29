Vatandaş akın etti! İŞKUR'dan iş arayanlara 141.326 bin alım duyurusu! Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, paketleme işçisi...

İŞKUR'dan iş arayanları sevindiren gelişme. Çeşitli kariyer ve iş ilanları sitelerinde iş arayanlara 141.326 bin eleman alımının müjdesini verdi. Buna göre Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi gibi alımlar yapılacak. İŞKUR personel alımı müracaatlarını internet adresi üzerinden ya da size en yakın İŞKUR binasına giderek müracaat formu doldurabileceksiniz.
İŞKUR AÇIK İŞTE 15 MESLEK ÖNE ÇIKIYOR
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.105
Forklift operatörü 1.042
Aşçı yardımcısı 994
Elektrikçi (genel) 950
Beden işçisi (genel) 31.588
Temizlik görevlisi 4.264
Satış danışmanı/uzmanı 3.161
Garson (servis elemanı) 3.101
Makineci (dikiş) 2.800
Konfeksiyon işçisi 2.148
Paketleme işçisi 1.989