Vatandaş akın etti! İŞKUR'dan iş arayanlara 141.326 bin alım duyurusu! Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, paketleme işçisi...

İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPILIR?

İş aramanın ilk aşaması kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak ya da şahsen Kurum ünitelerine müracaat ederek kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme amacıyla hem açık iş hem de iş arayan vatandaş ile alakalı tam ve doğru bulguların bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile alakalı verileri tam ve doğru olarak yansıtmaları ideal işe yerleştirilmelerinde son derece önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve başka bulgularınızı tam ve doğru olarak sisteme giriniz.