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    • Memurlar
    • 29.09.2021 10:42
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    • 29.09.2021 11:02
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    Vatandaş akın etti! İŞKUR'dan iş arayanlara 141.326 bin alım duyurusu! Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, paketleme işçisi...

    Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağı yukarı 141.326 bin personel arıyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor. Kamuda da en çok istihdam kapısı açılan meslek öğretmenlik. Başvurular internet üzerinden yapılacak. " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden ya da Alo 170 üzerinden yapılması gereklidir. İş aramanın ilk aşaması kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak ya da şahsen Kurum ünitelerine müracaat ederek kayıt olmaları zorunludur.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan iş arayanlara 141.326 bin personel alım duyurusu! Temizlik görevlisi, satış danışmanı...

    İŞKUR'dan iş arayanları sevindiren gelişme. Çeşitli kariyer ve iş ilanları sitelerinde iş arayanlara 141.326 bin eleman alımının müjdesini verdi. Buna göre Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi gibi alımlar yapılacak. İŞKUR personel alımı müracaatlarını internet adresi üzerinden ya da size en yakın İŞKUR binasına giderek müracaat formu doldurabileceksiniz.

    İŞKUR AÇIK İŞTE 15 MESLEK ÖNE ÇIKIYOR

    Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.105

    Forklift operatörü 1.042

    Aşçı yardımcısı 994

    Elektrikçi (genel) 950

    Beden işçisi (genel) 31.588

    Temizlik görevlisi 4.264

    Satış danışmanı/uzmanı 3.161

    Garson (servis elemanı) 3.101

    Makineci (dikiş) 2.800

    Konfeksiyon işçisi 2.148

    Paketleme işçisi 1.989

        Gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı 1.89

        Ambar/depo görevlisi 1.845

        Şoför-yük taşıma 1.737

        Güvenlik görevlisi 1.295

        BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

        İŞKUR doğrultusundan yayımlanan ilanlara göre 141.326 kişilik kadro ile kadrolu işçi personel alımı yapılacak.

        Başvurular internet üzerinden yapılacak. " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden ya da Alo 170 üzerinden yapılması gereklidir. İŞKUR üzerinden müracaat yapacak adaylar, yukarıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan ''İŞYERİ ÜNVANI'' kısmına alakalı kurumun ismini aratarak ilana ulaşabilirsiniz.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPILIR?

        İş aramanın ilk aşaması kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak ya da şahsen Kurum ünitelerine müracaat ederek kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme amacıyla hem açık iş hem de iş arayan vatandaş ile alakalı tam ve doğru bulguların bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile alakalı verileri tam ve doğru olarak yansıtmaları ideal işe yerleştirilmelerinde son derece önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve başka bulgularınızı tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

            İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

            - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

            - 18 yaşını tamamlamış olmak,

            - Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

            - Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

            - TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

            - İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.
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            Haberler Memurlar Vatandaş akın etti! İŞKUR'dan iş arayanlara 141.326 bin alım duyurusu! Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, paketleme işçisi...
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