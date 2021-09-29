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    • Memurlar
    • 29.09.2021 15:42
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    • 29.09.2021 15:42
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    29 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları - İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021! 6.000 kişilik kontenjan verilmişti

    TYP kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.' Açıklamasıyla müjdelenmişti. Bu anlamda 6.000 kişilik kontenjan, okul sayıları, çift eğitim halleri ve pansiyon sayılarının ilçelere dağıtımı yapıldı. Son olarak Afyonkarahisar ili amacıyla alınan başvuruların sonrasında kura neticeleri tekrar gündeme geldi. Kurumdan oluşturulan bildirime göre çekilişlerin 28 Eylül'de uygulanacağı bildirildi. Peki; İŞKUR TYP kura neticeleri 29 Eylül! İŞKUR TYP kura neticeleri ne vakit açıklanacak? İŞKUR TYP kura netice sorgulama 2021 İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021! 6.000 kişilik kontenjan verilmişti

    Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü doğrultusundan İstanbul'a, 6.000 kişilik kontenjan verildi. Afyonkarahisar TYP kura çekilişi öne çıkıyor. Peki, İŞKUR TYP kura neticeleri 29 Eylül! İŞKUR TYP kura neticeleri ne vakit açıklanacak? İŞKUR TYP kura netice sorgulama 2021

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

    İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

    Çevre temizliği

    Kamusal altyapının yenilenmesi

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılmasıRestorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

    Ağaçlandırma

    Park düzenlemeleri.Vadi ve dere ıslahı

    Erozyon engelleme çalışmaları

    İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

    Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.

    İSTENECEK BELGELER

    Kura sonucu listede ismi yer alan adaylardan istenecek belgeler;

    1-Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

    2-1 Adet Fotoğraf

    3-Diploma, Mezuniyet belgesi veya diploma yerine geçecek belge

    4-Adli sicil kaydı

    5-Nüfus Kayıt Örneği (E DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK)

    6-Herhangi bir yerde son 1 ayda sigortalı olarak çalışmadığını gösterir belge.

    7-Aynı hanede yaşayıp çalışanlara ait MAAŞ BORDROSU

    8-Aynı Hanede yaşayanların E- DEVLET üzerinden temin edilebilecek SİGORTALILIK TESCİL VE HİZMET KAYDI TESPİTİ belgeleri

    9-Eşi esnaf ve diğer zorunlu 4/b'li sigortalı ise gelirinin 2021 yılı için aylık 4238 TL yi geçmediğine dair belge

    10-Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden Maaş Hesabı Numarası

    11-Aile Durumu Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.)

    12-Evli ise eşin sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığına dair belge.

    13-Bakmakla yükümlü olunanlara ait nüfus cüzdanı fotokopileri ( 2'şer adet),

    (18 yaş üstü erkek çocuğun öğrenci belgesi)

    14-İstenilen Tahliller;

    -* Açlık kan şekeri * Solunum Fonksiyon testi.

    -* Kreatinin * Hemogram

    -* Akciğer Grafisi ( cd ortamında yada film) ve raporu

    -* Odiometri

    15-Herhangi bir Engeli var ise ENGEL RAPORU

    16-İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (İndirmek için tıklayınız.)

    17-Hayat Eve Sığar (HES) kodu E DEVLET ÜZERİNDEN BARKODLU OLACAK

    18-Kronik Rahatsızlığının bulunup/bulunmadığı ile ilgili e-nabız belgesi

        TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

        Katılımcı başvuruları 27-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapıldı

        Başvurular, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacak.

        TYP, 06.09.2021 tarihinde başlayacak, 31.05.2022 tarihinde sona erecek.
        Başvuru için Katılım Şartları;

        a. Kuruma kayıtlı işsiz olmak

        b. 18 yaşını tamamlamış olmak

        c. Emekli ve malul aylığı almamak

        d. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

        e. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

        f. Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

        g. TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

        h. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

        i. İstihdamında güçlük çekilen (kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar) öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

        j. Katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır.
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        Haberler Memurlar 29 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları - İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021! 6.000 kişilik kontenjan verilmişti
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