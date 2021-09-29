29 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları - İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021! 6.000 kişilik kontenjan verilmişti

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü doğrultusundan İstanbul'a, 6.000 kişilik kontenjan verildi. Afyonkarahisar TYP kura çekilişi öne çıkıyor. Peki, İŞKUR TYP kura neticeleri 29 Eylül! İŞKUR TYP kura neticeleri ne vakit açıklanacak? İŞKUR TYP kura netice sorgulama 2021
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
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TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılmasıRestorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri.Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER
Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.
İSTENECEK BELGELER
Kura sonucu listede ismi yer alan adaylardan istenecek belgeler;
1-Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
2-1 Adet Fotoğraf
3-Diploma, Mezuniyet belgesi veya diploma yerine geçecek belge
4-Adli sicil kaydı
5-Nüfus Kayıt Örneği (E DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK)
6-Herhangi bir yerde son 1 ayda sigortalı olarak çalışmadığını gösterir belge.
7-Aynı hanede yaşayıp çalışanlara ait MAAŞ BORDROSU
8-Aynı Hanede yaşayanların E- DEVLET üzerinden temin edilebilecek SİGORTALILIK TESCİL VE HİZMET KAYDI TESPİTİ belgeleri
9-Eşi esnaf ve diğer zorunlu 4/b'li sigortalı ise gelirinin 2021 yılı için aylık 4238 TL yi geçmediğine dair belge
10-Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden Maaş Hesabı Numarası
11-Aile Durumu Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.)
12-Evli ise eşin sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığına dair belge.
13-Bakmakla yükümlü olunanlara ait nüfus cüzdanı fotokopileri ( 2'şer adet),
(18 yaş üstü erkek çocuğun öğrenci belgesi)
14-İstenilen Tahliller;
-* Açlık kan şekeri * Solunum Fonksiyon testi.
-* Kreatinin * Hemogram
-* Akciğer Grafisi ( cd ortamında yada film) ve raporu
-* Odiometri
15-Herhangi bir Engeli var ise ENGEL RAPORU
16-İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (İndirmek için tıklayınız.)
17-Hayat Eve Sığar (HES) kodu E DEVLET ÜZERİNDEN BARKODLU OLACAK
18-Kronik Rahatsızlığının bulunup/bulunmadığı ile ilgili e-nabız belgesi