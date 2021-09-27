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    • 27.09.2021 11:00
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    • 27.09.2021 11:00
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    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için genel şartlar
    - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
    - Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    - Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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