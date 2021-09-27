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    • Memurlar
    • 27.09.2021 14:01
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    • 27.09.2021 14:01
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    Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvuru şartları 2021! Bekçilik başvuru tarihleri…

    Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyenler Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 10 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmuş ve gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişme üzerine EGM PA bekçi alımı başvuru şartları 2021 neler? Bekçilik başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorgulamaları da yapılır oldu. Konuya dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman?

    Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvuru şartları 2021! Bekçilik başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu.Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları yakından takip ediliyor ve 10 bin bekçi alımı ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Peki başvurular ne zaman alınmaya başlanacak, hangi şartlar aranıyor? İşte ayrıntılar...

    10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Bekçi alımı ile ilgili henüz resmi bir tarih ya da açıklama gelmedi, kesinleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;

    GENEL ŞARTLAR

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

        Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvuru şartları 2021! Bekçilik başvuru tarihleri…
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