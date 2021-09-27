Jandarmaya 10 bin bekçi alımı ne zaman? EGM PA bekçi alımı başvuru şartları 2021! Bekçilik başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu.Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları yakından takip ediliyor ve 10 bin bekçi alımı ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Peki başvurular ne zaman alınmaya başlanacak, hangi şartlar aranıyor? İşte ayrıntılar...
10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bekçi alımı ile ilgili henüz resmi bir tarih ya da açıklama gelmedi, kesinleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.