ilkatama.meb.gov.tr: 15 bin ek atama sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası! Ek atama sözlü mülakat - atama tercih tarihi 2021- 2022!

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek atama başvuruları için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz günlerde 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş sıralaması MEB tarafından duyurulmuştu. Bu başvuru sürecinde 2020 ve 2021 KPSS puanları geçerli olacak. Haberimizde '15 bin ek atama sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası | Ek atama sözlü mülakat - atama tercih tarihleri hakkında gerekli detaylara yer verdik. Peki, 15 bin ek atama başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
15 BİN EK ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle başvurularını yapabilecekler.
Başvurular 2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
* Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
* Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
* 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
* Halen Bakanlıkta veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacak.