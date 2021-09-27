Hakim savcı kura çekimi töreni CANLI yayın! pgm.adalet.gov.tr: HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması!

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamaları düzenlenen kura töreniyle yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne katıldı. Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mesleğe kabulleri yapılan 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kura töreni, bugün yapıldı. 24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi!