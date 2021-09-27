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    • Memurlar
    • 27.09.2021 14:22
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    • 27.09.2021 15:07
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    Hakim savcı kura çekimi sonuçları! pgm.adalet.gov.tr: HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması!

    Baştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni bugün yapılıyor. Başkan Erdoğan "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Atamaları yapılacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının yeni görev yerleri bugün belli olacak. Peki, 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması belli oldu mu? İşte konu hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Hakim savcı kura çekimi sonuçları!

    24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamaları düzenlenen kura töreniyle yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne katıldı. Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mesleğe kabulleri yapılan 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kura töreni, bugün yapıldı. 24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi!

    HSK 24. DÖNEM HAKİM SAVCI ADAYLARI ATAMA LİSTESİ - İSİM SIRALAMASI!

    HAKİM SAVCI ADAYLARI ATAMA LİSTESİ CANLI!

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    HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Hakim savcı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÖRENLE BELLİ OLDU!

    Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen adli yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının kur'a töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

        "Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle itiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır.

        Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi adımlar attık.

        Geciken adalet adalet değildir. Adalet sisteminin hızlı işleyebilmesi için çaba harcıyoruz."
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        Haberler Memurlar Hakim savcı kura çekimi sonuçları! pgm.adalet.gov.tr: HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması!
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