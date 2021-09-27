Hakim savcı kura çekimi sonuçları! pgm.adalet.gov.tr: HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi - isim sıralaması!

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamaları düzenlenen kura töreniyle yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne katıldı. Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mesleğe kabulleri yapılan 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kura töreni, bugün yapıldı. 24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? HSK 24. dönem hakim savcı adayları atama listesi!
HSK 24. DÖNEM HAKİM SAVCI ADAYLARI ATAMA LİSTESİ - İSİM SIRALAMASI!
HAKİM SAVCI ADAYLARI ATAMA LİSTESİ CANLI!
HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hakim savcı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
TÖRENLE BELLİ OLDU!
Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen adli yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının kur'a töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.