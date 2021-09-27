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    • Memurlar
    • 28.09.2021 09:03
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    • 28.09.2021 09:03
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    28 Eylül İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı başvuru şartları - İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları

    İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş adedi her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor. 2021 yılının Ocak itibarıyla 700.000'den çok vatandaşı işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla KPSS koşulsuz ilkokul mezunlarına yönelik yeni iş ilanları yer alıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik. İşsizlik bozukluğu yaşayanlara umut kapısı olan İŞKUR'da KPSS koşulu bulunduğu gibi, KPSS koşulsun güncel iş ilanları da yer alıyor. İlanlarda belirti edilen maaş Aralıkları 3 bin TL'den 8 bin TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor.

    takvim.com.tr
    28 Eylül İŞKUR KPSS şartı olmayan ilkokul mezunu personel ve memur alımı ilanları

    Türkiye'nin 81 ilinden iş ilanı verilen İŞKUR platformunda, çalışma hayatına atılmak isteyen binlerce kişi ilgi alanlarına yönelik iş başvurusu gerçekleştiriyor. Özel sektör, 130 binden çok personel alımı gerçekleştiriyor. Çalışma hayatına atılmak amacıyla başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlar "İŞKUR KPSS koşulu olmayan personel ve memur alımı ilanları 2021 | 5 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları" başlıklarına cevap arıyor. Haberimizde mevzuya dair detaylara yer verdik.

    İŞKUR KPSS ŞARTI OLMAYAN PERSONEL VE MEMUR ALIMI İLANLARI 2021

    Her gün yüzlerce vatandaş Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) koşulu istemeyen memur alım ilanlarını araştırıyor. Neredeyse her gün de bir çok işyeri sınavsız personel alımı amacıyla ilan açıyor. İlkokul mezunundan lisans mezununa, yüzlerce adayın başvuru yaptığı İŞKUR'un en güncel ilanlarını takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

    İLKOKUL MEZUNU YENİ İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI

    Türkiye'nin 81 ilinden iş ilanı verilen İŞKUR platformunda, çalışma hayatına atılmak isteyen binlerce kişi ilgi alanlarına yönelik iş başvurusu gerçekleştiriyor.

    2021 EN GÜNCEL İŞKUR İLANLARI

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Yukarıda yer alan ilanlara müracaatlar yalnızca İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru amacıyla " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden alakalı ilanlara ulaşmak ''İş Yeri Unvanı'' yazan kutucuğa alakalı kelimeyi (Örneğin; öğretmenevi) aratarak erişebilir, müracaat şartlarının detaylarına ulaşabilir ve sonrasında müracaat prosedürünü gerçekleştirebilirsiniz.

        İŞKUR BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER

        1- 3 adet vesikalık fotoğraf
        2- İkametgah İlmuhaberi (e- devlet)
        3- Kimlik fotokopisi
        4- Sıhhat raporu ( Aile Hekimliğinden olabilir)
        5- Adli sicil raporu (e- devlet)
        6- Aile hal belgesi
        7- IBAN numarası (herhangi bir banka olabilir)

        İŞKUR KAYIT KOŞULLARI

        İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri amacıyla 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt amacıyla beyan temel alınır. Beyanların gerçek dışı olduğundan Kuruma hiçbir mesuliyet yüklenemez.

        ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

        Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine dair belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek onaylatmaları zorunludur. Onay prosedürü yaptırmayan öncelikliler normal statüde prosedür görecektir.

        İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak amacıyla Tıklayınız
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        Haberler Memurlar 28 Eylül İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı başvuru şartları - İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları
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