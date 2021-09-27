28 Eylül İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı başvuru şartları - İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları

İŞKUR KPSS ŞARTI OLMAYAN PERSONEL VE MEMUR ALIMI İLANLARI 2021

Her gün yüzlerce vatandaş Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) koşulu istemeyen memur alım ilanlarını araştırıyor. Neredeyse her gün de bir çok işyeri sınavsız personel alımı amacıyla ilan açıyor. İlkokul mezunundan lisans mezununa, yüzlerce adayın başvuru yaptığı İŞKUR'un en güncel ilanlarını takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız