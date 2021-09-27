27 Eylül 2021 İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları | İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı başvuru şartları

İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş adedi her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor. 2021 yılının Ocak itibarıyla 700.000'den çok vatandaşı işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla KPSS koşulsuz ilkokul mezunlarına yönelik yeni iş ilanları yer alıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik. İşsizlik bozukluğu yaşayanlara umut kapısı olan İŞKUR'da KPSS koşulu bulunduğu gibi, KPSS koşulsun güncel iş ilanları da yer alıyor. İlanlarda belirti edilen maaş Aralıkları 3 bin TL'den 8 bin TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor. İşte İŞKUR KPSS koşulu olmayan personel ve memur alımı ilanları 2021. İşte 5.000 TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
İŞKUR KPSS ŞARTI OLMAYAN PERSONEL VE MEMUR ALIMI İLANLARI 2021
Her gün yüzlerce vatandaş Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) koşulu istemeyen memur alım ilanlarını araştırıyor. Neredeyse her gün de bir çok işyeri sınavsız personel alımı amacıyla ilan açıyor. İlkokul mezunundan lisans mezununa, yüzlerce adayın başvuru yaptığı İŞKUR'un en güncel ilanlarını takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız
İLKOKUL MEZUNU YENİ İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI
Türkiye'nin 81 ilinden iş ilanı verilen İŞKUR platformunda, çalışma hayatına atılmak isteyen binlerce kişi ilgi alanlarına yönelik iş başvurusu gerçekleştiriyor.