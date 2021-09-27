27 Eylül 2021 İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları | İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı başvuru şartları

İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş adedi her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor. 2021 yılının Ocak itibarıyla 700.000'den çok vatandaşı işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla KPSS koşulsuz ilkokul mezunlarına yönelik yeni iş ilanları yer alıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik. İşsizlik bozukluğu yaşayanlara umut kapısı olan İŞKUR'da KPSS koşulu bulunduğu gibi, KPSS koşulsun güncel iş ilanları da yer alıyor. İlanlarda belirti edilen maaş Aralıkları 3 bin TL'den 8 bin TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor. İşte İŞKUR KPSS koşulu olmayan personel ve memur alımı ilanları 2021. İşte 5.000 TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları