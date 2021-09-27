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    • Memurlar
    • 27.09.2021 11:01
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    • 27.09.2021 11:01
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    2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri! 15 bin öğretmen ek atama sözlü sınavı ne zaman?

    MEB'in 2021 yılı için 15 bin ek atama yapılacağının duyurulmasının ardından bugün de (27 Eylül Pazartesi) ön başvurular başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla başvuruları kabul edilenler sözlü sınava katılacak. Peki 15 bin öğretmenlik ek atana sözlü sınavı ne zaman? 2021 ek atama sözlü sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte 2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri ve diğer detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı içerisinde 20 bin öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından açıkta kalan öğretmenler için de 15 bin daha ek atama yapılacağını duyurmuştu. Ön başvurular 27 Eylül'de başladı. Binlerce öğretmen adayı başvurularını yapmaya başladı. Sabah saatlerinde gelen bu müjdeli haberimn ardından ek atamalar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 15 bin öğretmenlik ek atana sözlü sınavı ne zaman? İşte 2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri ve ek atamalar hakkında tüm merak edilenler...

    2021 EK ATAMA SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ VE YERLERİ!

    15 bin ek atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül'de başladı. Öğretmen adayları 8 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Sözlü sınavların yapılacağı yerler de 25 Ekim'de ilan edilecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI

    15 BİN ÖĞRETMEN EK TAMA SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

    MEB 15 bin öğretmen ek atama sözlü sınavları 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantinadakilerin sözlü sınav başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapılacak.

    SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Atama tercihleri de 21-26 Ocak 2022'de alınacak. Daha sonra da 31 Ocak 2022'de atama sonuçları açıklanacak.

    2021 EK ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    EK ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

    2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,

    4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıylatamamlamış olmak,

    5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan içinpuan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almışolmak,

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancakataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmelerifeshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.

        EK ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

        15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI!

        Öğretmen adaylarının merakla beklediği branş dağılımı açıklandı.

        KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        Buna göre en fazla alım yapılacak bazı alanlar şöyle;

        Sınıf öğretmenliği 2175

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

        Fen Bilimleri 702

        İlköğretim Matematik 1001

        İngilizce 857

        Okul öncesi 1302

        Özel eğitim 1755

        Rehberlik 804

        Türk Dili ve Edebiyatı 501

        Türkçe 698
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        Haberler Memurlar 2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri! 15 bin öğretmen ek atama sözlü sınavı ne zaman?
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