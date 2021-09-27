Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı içerisinde 20 bin öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından açıkta kalan öğretmenler için de 15 bin daha ek atama yapılacağını duyurmuştu. Ön başvurular 27 Eylül'de başladı. Binlerce öğretmen adayı başvurularını yapmaya başladı. Sabah saatlerinde gelen bu müjdeli haberimn ardından ek atamalar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 15 bin öğretmenlik ek atana sözlü sınavı ne zaman? İşte 2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri ve ek atamalar hakkında tüm merak edilenler...
2021 EK ATAMA SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ VE YERLERİ!
15 bin ek atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül'de başladı. Öğretmen adayları 8 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Sözlü sınavların yapılacağı yerler de 25 Ekim'de ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI
15 BİN ÖĞRETMEN EK TAMA SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
MEB 15 bin öğretmen ek atama sözlü sınavları 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantinadakilerin sözlü sınav başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapılacak.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Atama tercihleri de 21-26 Ocak 2022'de alınacak. Daha sonra da 31 Ocak 2022'de atama sonuçları açıklanacak.
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EK ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıylatamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,