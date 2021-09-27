Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılı içerisinde 20 bin öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından açıkta kalan öğretmenler için de 15 bin daha ek atama yapılacağını duyurmuştu. Ön başvurular 27 Eylül'de başladı. Binlerce öğretmen adayı başvurularını yapmaya başladı. Sabah saatlerinde gelen bu müjdeli haberimn ardından ek atamalar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 15 bin öğretmenlik ek atana sözlü sınavı ne zaman? İşte 2021 ek atama sözlü sınav merkezi tercihleri ve sınav yerleri ve ek atamalar hakkında tüm merak edilenler...

2021 EK ATAMA SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ VE YERLERİ!

15 bin ek atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül'de başladı. Öğretmen adayları 8 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Sözlü sınavların yapılacağı yerler de 25 Ekim'de ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI