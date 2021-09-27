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    • Memurlar
    • 27.09.2021 10:37
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    • 27.09.2021 10:39
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    15 bin ek atama kimleri kapsar, kimler başvuru yapabilir? 15 bin öğretmen ek atama hangi KPSS puanına göre yapılır?

    15 bin ek atamasının yapılacağının duyurulmasıyla MEB'in bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. 15 bin öğretmen ek atama ön başvuruları 27 Eylül 2021 itibariyle başladı. Ön başvurular ilkatama.meb.gov.tr e devlet ön başvuru ekranı üzerinden yapılacak. Peki 15 bin ek atama kimleri kapsar, kimler başvuru yapabilir? 15 bin öğretmen ek atama hangi KPSS puanına göre yapılır?

    takvim.com.tr
    15 bin ek atama kimleri kapsar?

    2021 yılı 15 bin ek öğretmen ataması için ön başvurular başladı. Binlerce kişi başvurularını ilkatama.meb.gov.tr e devlet ön başvuru ekranı aracılığı ile yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre başvurular 8 Ekim'de sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kabul edilenler sözlü sınava katılacak. Henüz başvuru yapmamış olanlar ek atama detaylarını araştırıyor. Peki 15 bin ek atama kimleri kapsar, kimler başvuru yapabilir? 15 bin öğretmen ek atama hangi KPSS puanına göre yapılır? Sözlü sınav ne zaman?

    15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMASÖZLÜ SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    15 bin ek atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de duyurulacak.

    EK ATAMA ÖN BAŞVURU EKRANI

    EK ATAMA SÖZLÜ SINAV HANGİ TARİHTE?

    MEB 15 bin ek atama başvurularının alınmasının ardından sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

    15 BİN EK ATAMA KİMLERİ KAPSAR?

    15 bin ek atama şartları şöyle;

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,

    4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıylatamamlamış olmak,

    5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

    6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan içinpuan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almışolmak,

    7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

    8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancakataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmelerifeshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,

    9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.

    15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA HANGİ KPSS PUANINA GÖRE YAPILIR?

    Atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

        BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

        En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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