15 bin ek öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021! 15 bin ek atama ön başvuru nasıl yapılır? MEB ek atama başvuru ekranı!

Bir süredir atama için meraklı bekleyişe giren öğretmenler 15 bin ek atama başvurularını dört gözle bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklama neticesinde 15 abin ek atama başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; önecelikle ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, sonrasında sözlü sınava alınacakların sınav merkezleri ilan edilecek. Peki, 15 bin yeni öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin ek atama kontanjanları ve branş dağılımı nasıl? Öğretmen ek atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte son dakika ek öğretmen atama haberleri!
15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN 2021?
15 bin ek atama müjdesinin gelmesinin ardından ilk etapta atama takvimi yayınlanmış ardından branş dağılımı belli olmuştu. Branş dağılımının açıklandığı listenin yanı sıra ön başvurular ve başvuru süreci ile ilgili diğer detaylar paylaşılmıştı. Başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.
15 BİN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?
15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek.
15 BİN EK ATAMA BOŞ KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ!
15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI