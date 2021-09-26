15 bin ek öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021! 15 bin ek atama ön başvuru nasıl yapılır? MEB ek atama başvuru ekranı!

Bir süredir atama için meraklı bekleyişe giren öğretmenler 15 bin ek atama başvurularını dört gözle bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklama neticesinde 15 abin ek atama başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; önecelikle ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, sonrasında sözlü sınava alınacakların sınav merkezleri ilan edilecek. Peki, 15 bin yeni öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin ek atama kontanjanları ve branş dağılımı nasıl? Öğretmen ek atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte son dakika ek öğretmen atama haberleri!