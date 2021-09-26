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    • Memurlar
    • 26.09.2021 15:35
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    • 26.09.2021 15:35
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    15 bin ek öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021! 15 bin ek atama ön başvuru nasıl yapılır? MEB ek atama başvuru ekranı!

    Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek atama başvuruları için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz günlerde 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş sıralaması MEB tarafından duyurulmuştu. Yayınlanan kılavuzda en fazla kontenjan 2175 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Bu bağlamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olarak belirlendi. Peki, 15 bin yeni öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin ek atama kontanjanları ve branş dağılımı nasıl? Öğretmen ek atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte son dakika ek öğretmen atama haberleri!

    takvim.com.tr
    15 bin ek atama ön başvuru nasıl yapılır? MEB ek atama başvuru ekranı!

    Bir süredir atama için meraklı bekleyişe giren öğretmenler 15 bin ek atama başvurularını dört gözle bekliyordu. MEB tarafından yapılan açıklama neticesinde 15 abin ek atama başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; önecelikle ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, sonrasında sözlü sınava alınacakların sınav merkezleri ilan edilecek. Peki, 15 bin yeni öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin ek atama kontanjanları ve branş dağılımı nasıl? Öğretmen ek atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte son dakika ek öğretmen atama haberleri!

    15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN 2021?

    15 bin ek atama müjdesinin gelmesinin ardından ilk etapta atama takvimi yayınlanmış ardından branş dağılımı belli olmuştu. Branş dağılımının açıklandığı listenin yanı sıra ön başvurular ve başvuru süreci ile ilgili diğer detaylar paylaşılmıştı. Başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında olacak.

    15 BİN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek.

    15 BİN EK ATAMA BOŞ KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

    15 BİN ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI

        15 BİN EK ATAMA SINAV MERKEZLERİ!

        MEB tarafından yayınlanan kılavuzda 15 bin ek atama sınav merkezleri belli oldu. Aşağıdaki tablodan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek.

        Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

        15 bin öğretmen ataması 31 Ocak'ta açıklanacak
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        Haberler Memurlar 15 bin ek öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021! 15 bin ek atama ön başvuru nasıl yapılır? MEB ek atama başvuru ekranı!
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