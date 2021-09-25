İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2021 TYP hizmetli, güvenlik, temizlik görevlisi, kura sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bünyesinde okullara yapılacak olan personel alımı başvuruları tamamlanmıştı. Vatandaşlar il il kura sonuçları başvuru yapanlar tarafından merak edilmeye başlandı. TYP kapsamında okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı sağlandı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2021 TYP hizmetli, güvenlik, temizlik görevlisi, kura sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.
İşte alımlara dair tüm bilgiler;
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili detaylar İŞKUR TYP sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.